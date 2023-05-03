Белорусские хоккеисты уступили россиянам во втором матче майского турне

Вторая за два дня встреча команд прошла на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Во вчерашнем поединке россиянам удалось обеспечить отрыв в три шайбы ближе к концу второго периода, однако сегодня хозяева справились с этой задачей гораздо быстрее — к 15-й минуте. Как и накануне, дублем отметился Валентин Зыков, еще одну шайбу в ворота белорусов, которые на сей раз защищал Алексей Колосов, отправил Матвей Мичков.

В начале следующей трети форвард нашей команды Роман Горбунов слегка сократил отставание гостей, однако еще до перерыва Захар Бардаков и Иван Зинченко довели перевес России до крупного — 5:1. В заключительной 20-минутке соперники обменялись шайбами: на гол Павла Порядина ответил форвард белорусской сборной Егор Игнатенко. Таким образом, 2:6 — наши хоккеисты терпят второе чувствительное поражение подряд.