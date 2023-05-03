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3 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили россиянам во втором матче майского турне

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч против команды России — U25 в рамках серии «Лига Ставок. Большой тур сборной», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Вторая за два дня встреча команд прошла на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Во вчерашнем поединке россиянам удалось обеспечить отрыв в три шайбы ближе к концу второго периода, однако сегодня хозяева справились с этой задачей гораздо быстрее — к 15-й минуте. Как и накануне, дублем отметился Валентин Зыков, еще одну шайбу в ворота белорусов, которые на сей раз защищал Алексей Колосов, отправил Матвей Мичков.

В начале следующей трети форвард нашей команды Роман Горбунов слегка сократил отставание гостей, однако еще до перерыва Захар Бардаков и Иван Зинченко довели перевес России до крупного — 5:1. В заключительной 20-минутке соперники обменялись шайбами: на гол Павла Порядина ответил форвард белорусской сборной Егор Игнатенко. Таким образом, 2:6 — наши хоккеисты терпят второе чувствительное поражение подряд.

Далее национальная команда Беларуси отправится в Астану, где примет участие в международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. 6 мая подопечные Дмитрия Квартального сыграют против россиян, а на следующий день встретятся со сборной Казахстана. Серия матчей «Лига Ставок. Большой тур сборной» возобновится 9 мая в Красноярске, после этого команды Беларуси и России ждут поединки в Туле 12—13 мая и в Минске 15—16 мая.

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