Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение от россиян в майском турне

Пятая за десять дней встреча сборных состоялась в Туле. Стартовый период закончился вничью 1:1 — белорусы вышли вперед на 9-й минуте усилиями Виталия Пинчука, который отличился в большинстве, но россияне довольно быстро восстановили паритет благодаря Захару Бардакову. В следующей трети зрители в тульском Ледовом дворце также увидели две заброшенные шайбы, но на сей раз обе были за авторством хозяев. По разу голкипера нашей команды Алексея Колосова огорчили Павел Порядин и Валентин Зыков, для которого этот гол стал уже седьмым за пять матчей. В заключительном отрезке игры цифры на табло изменились только однажды, когда пустые ворота белорусской команды поразил Иван Зинченко. Окончательный счет — 4:1 в пользу России 25.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели уже четвертое поражение в рамках серии «Лига Ставок. Большой тур сборной». Единственную победу над россиянами наши хоккеисты одержали 6 мая на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане (7:4). Следующая встреча сборных Беларуси и России 25 пройдет в субботу также в Туле и стартует в 19.00. Далее команды переедут в Минск, где двумя матчами на «Чижовка-Арене» 15 и 16 мая завершат турне.