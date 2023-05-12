Сборная Беларуси по хоккею потерпела четвертое поражение от россиян в майском турне

Пятая за десять дней встреча сборных состоялась в Туле. Стартовый период закончился вничью 1:1 — белорусы вышли вперед на 9-й минуте усилиями Виталия Пинчука, который отличился в большинстве, но россияне довольно быстро восстановили паритет благодаря Захару Бардакову. В следующей трети зрители в тульском Ледовом дворце также увидели две заброшенные шайбы, но на сей раз обе были за авторством хозяев. По разу голкипера нашей команды Алексея Колосова огорчили Павел Порядин и Валентин Зыков, для которого этот гол стал уже седьмым за пять матчей. В заключительном отрезке игры цифры на табло изменились только однажды, когда пустые ворота белорусской команды поразил Иван Зинченко. Окончательный счет — 4:1 в пользу России 25.