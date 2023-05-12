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12 мая, источник: Чемпионат.com

Тренер Беларуси Квартальнов отреагировал на поражение от сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении команды от сборной «Россия 25» (1:4).

Россия
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Источник: Чемпионат.com

«Давно уже не был в Минске. Поездочка такая, интересная. Суперсерия с Беларусью? Спокойно к играм не относимся, мы хотим побеждать, пока не получается. Но турнир (в Астане. — прим. “Чемпионата”) выиграли.

По игре: я считаю, что играли мы сегодня неплохо. У нас было множество моментов. Если взять второй период — дважды пропустили в меньшинстве, до этого много моментов не забили. Хотелось бы проявить больше хладнокровия и мастерства на последнем этапе. Но надо отдать должное вратарю соперника. Доволен командой, играли неплохо, но бывает такое.

Тяжело ли играть без натурализованных иностранцев? У нас вообще много ребят отсутствует. Очень много ребят. Кто-то по уважительной причине, кто-то… Очень много хоккеистов отсутствует«, — передаёт слова Квартальнова корреспондент “Чемпионата” Павел Панышев.

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