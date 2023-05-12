Тренер Беларуси Квартальнов отреагировал на поражение от сборной «Россия 25»

«Давно уже не был в Минске. Поездочка такая, интересная. Суперсерия с Беларусью? Спокойно к играм не относимся, мы хотим побеждать, пока не получается. Но турнир (в Астане. — прим. “Чемпионата”) выиграли.

По игре: я считаю, что играли мы сегодня неплохо. У нас было множество моментов. Если взять второй период — дважды пропустили в меньшинстве, до этого много моментов не забили. Хотелось бы проявить больше хладнокровия и мастерства на последнем этапе. Но надо отдать должное вратарю соперника. Доволен командой, играли неплохо, но бывает такое.