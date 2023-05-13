Капитан команды «Россия 25» Бардаков пропустит второй матч с белорусами в Туле

"Команды перестраиваются, это шахматы на льду. Мы добавили в желании, настрое. К сожалению, у нас капитан выбыл — уехал в больницу на обследование. Очень серьезный накал, очень серьезный соперник, они очень здорово играют. Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру [чемпионата мира] Финляндия — США, считаю, мы играем интереснее.

Я считаю, что удаление было сто процентов. Фальковский давно не играл, ему не хватает тонуса. Это хоккей — мужская игра, трус не играет в хоккей. Следующая игра будет еще сложнее, больше эмоций, потому что Дмитрий Вячеславович (главный тренер белорусов Дмитрий Квартальнов — прим. Sport24) очень хочет победить. Мы будем добавлять с каждой игрой. Следующую игру Бардаков пропустит, а дальше посмотрим", — цитирует Ротенберга ТАСС.