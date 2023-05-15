Белорусские хоккеисты обыграли россиян в первом домашнем матче майского турне

Седьмой за две недели поединок белорусов и россиян прошел на льду столичной «Чижовка-Арены». Итогом стартовой трети стала нулевая ничья: обе команды по разу имели возможность поиграть в большинстве, но своими шансами не воспользовались.

Второй период выдался гораздо более зрелищным. Уже в начале трети Степан Звягин открыл счет после сольного прохода, по пути обыграв четверых игроков соперника. Однако ближе к экватору встречи инициативой завладели гости. Сперва Николай Поляков восстановил паритет, а всего две минуты спустя Андрей Педан обеспечил России 25 лидерство — 2:1.

И все-таки на второй перерыв соперники отправились при равном счете: незадолго до ухода в раздевалки цифры сравнял Вадим Мороз. В середине третьего периода белорусы получили право на реализацию лишнего, и на этот раз игра в формате 5 на 4 дала результат — вперед нашу команду вывел Роман Горбунов. За оставшиеся 10 минут гости забросить не смогли, в итоге — 3:2, Беларусь сильнее.