Третьяк: Турне хоккеистов Беларуси и России стало праздником для зрителей

«Самое главное в этом турне — это просмотр игроков для обеих сборных, а также популяризация нашего вида спорта в разных регионах. Все видели, каким большим праздником для людей стал этот тур, аншлаги были почти на всех аренах. В Челябинске и Минске уже несколько месяцев не было матчей КХЛ, и болельщики соскучились. Больше всего мне запомнилась атмосфера дружбы на трибунах. Зрители приветствовали обе команды, активно болели. Хоккей тоже соответствовал: игры были открытыми с множеством моментов, никто не отсиживался в обороне, болельщикам такое нравится. Белорусы подошли к матчам в отличной форме, и мы тоже постарались собрать хорошую команду. Поэтому я считаю, что этот турнир очень важен, мы собираемся организовать его и в следующем году. Решение будет принято совместно с белорусскими коллегами, посмотрим, в какие города нас пригласят», — сказал Владислав Третьяк.