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21:37 (мск), источник: БЕЛТА

Третьяк: Турне хоккеистов Беларуси и России стало праздником для зрителей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в разговоре с журналистами подвел итоги серии матчей «Лига Ставок. Большой тур сборной» между командами Беларуси и «России 25», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«Самое главное в этом турне — это просмотр игроков для обеих сборных, а также популяризация нашего вида спорта в разных регионах. Все видели, каким большим праздником для людей стал этот тур, аншлаги были почти на всех аренах. В Челябинске и Минске уже несколько месяцев не было матчей КХЛ, и болельщики соскучились. Больше всего мне запомнилась атмосфера дружбы на трибунах. Зрители приветствовали обе команды, активно болели. Хоккей тоже соответствовал: игры были открытыми с множеством моментов, никто не отсиживался в обороне, болельщикам такое нравится. Белорусы подошли к матчам в отличной форме, и мы тоже постарались собрать хорошую команду. Поэтому я считаю, что этот турнир очень важен, мы собираемся организовать его и в следующем году. Решение будет принято совместно с белорусскими коллегами, посмотрим, в какие города нас пригласят», — сказал Владислав Третьяк.

Также Президент ФХР допустил совместное проведение Беларусью и Россией чемпионата мира по хоккею в будущем. «Это было бы здорово. В Минске прекрасные арены, и мы знаем, как здесь все может быть организовано. В 2014 году, когда мы стали чемпионами мира, турнир был проведен на высочайшем уровне. С нашей стороны в настоящее время строится большая арена в Санкт-Петербурге, поэтому все возможно. Надо поставить такую задачу и двигаться к ее выполнению. В ближайших планах — проведение в Беларуси в декабре матчей команд Всероссийской хоккейной лиги с белорусскими клубами».

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