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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею завершила майское турне домашним поражением от россиян

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда Беларуси по хоккею провела заключительный матч в рамках серии «Лига ставок. Большой тур сборной» против команды «Россия 25», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Второй за два дня поединок соперников состоялся на льду столичной «Чижовка-Арены». Как и накануне, стартовый период закончился вничью 0:0. Правда, на 10-й минуте встречи форвард белорусской сборной Роман Горбунов сумел поразить чужие ворота, однако после видеопросмотра гол был отменен из-за зафиксированного офсайда.

Во втором игровом отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами: счет в матче открыл нападающий гостей Василий Глотов, на точный бросок которого пять минут спустя ответил наш Андрей Белевич, — 1:1.

Всего через 28 секунд после начала заключительной трети россияне снова вышли вперед благодаря Михаилу Пашнину, но и на сей раз хозяева смогли отыграться — вторую шайбу нашей команды провел Илья Усов. Казалось, дело движется к овертайму, но за минуту до финальной сирены Марат Хайруллин принес гостям победу со счетом 3:2.

Таким образом, победителем серии матчей «Лига ставок. Большой тур сборной» стала команда «Россия 25», которая одержала шесть побед: по две в Челябинске (4:0, 6:2) и Туле (4:1, 2:1), а также по одной в Красноярске (5:1) и Минске. На счету сборной Беларуси две виктории над россиянами — по одной в Астане (7:4) и Минске (3:2), а также гостевой разгром команды Казахстана (6:0) и последовавшая за ним победа на турнире Qazaqstan Hockey Open.

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