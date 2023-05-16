Сборная Беларуси по хоккею завершила майское турне домашним поражением от россиян

Второй за два дня поединок соперников состоялся на льду столичной «Чижовка-Арены». Как и накануне, стартовый период закончился вничью 0:0. Правда, на 10-й минуте встречи форвард белорусской сборной Роман Горбунов сумел поразить чужие ворота, однако после видеопросмотра гол был отменен из-за зафиксированного офсайда.

Во втором игровом отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами: счет в матче открыл нападающий гостей Василий Глотов, на точный бросок которого пять минут спустя ответил наш Андрей Белевич, — 1:1.

Всего через 28 секунд после начала заключительной трети россияне снова вышли вперед благодаря Михаилу Пашнину, но и на сей раз хозяева смогли отыграться — вторую шайбу нашей команды провел Илья Усов. Казалось, дело движется к овертайму, но за минуту до финальной сирены Марат Хайруллин принес гостям победу со счетом 3:2.