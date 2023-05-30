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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

«Красный» состав молодежной сборной России по хоккею выиграл Кубок Будущего в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе столичной «Чижовка-Арены» близится к завершению международный хоккейный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россия U20
Белоруссия U20
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Программу заключительного дня соревнований открывал поединок двух составов молодежной сборной России — «красных» и «белых». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «красные». Эта команда и стала победительницей Кубка Будущего, набрав максимальные 6 баллов за три виктории в трех встречах. Также в активе «красной» российской сборной — победа на турнире по хоккею в формате 3×3, который состоялся на «Чижовка-Арене» накануне.

Соревнования в Минске завершатся поединком молодежной сборной нашей страны и команды «Беларусь 21», который стартует в 19.00. Ранее белорусская «молодежка» уступила «красному» составу российских хоккеистов со счетом 1:5, а также обыграла «белую» сборную России-U20 (3:2). Команда «Беларусь 21» потерпела поражения в обеих играх против россиян (1:4, 0:3).

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