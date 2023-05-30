«Красный» состав молодежной сборной России по хоккею выиграл Кубок Будущего в Минске

Программу заключительного дня соревнований открывал поединок двух составов молодежной сборной России — «красных» и «белых». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «красные». Эта команда и стала победительницей Кубка Будущего, набрав максимальные 6 баллов за три виктории в трех встречах. Также в активе «красной» российской сборной — победа на турнире по хоккею в формате 3×3, который состоялся на «Чижовка-Арене» накануне.