Ягр собрал в суперзвено из НХЛ в родном клубе! Но суммарно этой пятерке исполнилось 220 лет

Яромир Ягр, Томаш Плеканец, Иржи Тлусты, Марек Жидлицки и Томаш Каберле — так выглядела пятерка игроков чешского клуба «Кладно» 11 лет назад. Тогда, во время локаута в 2012 году, за родных для Ягра «рыцарей» играли действующие звезды НХЛ — в том числе и он сам.

Прошло более 10 лет, и Ягр снова собирает банду из Национальной хоккейной лиги. Правда, выглядит она немного иначе, но каждый из них имеет опыт игры в НХЛ и хорошо знаком российским болельщикам.

Итак, в сезоне-2023/2024 за «Кладно» будут играть: Томаш Плеканец, Якуб Клепиш, Михал Фролик, а также вратарь Лэндон Боу и защитник Джейк Дотчин. Ну и плюс Ягр, разумеется, поскольку Яромир — владелец, генменеджер и еще бог весть кто в «Кладно», который существует только благодаря Ягру. Суммарно возраст этих шестерых бывших игроков НХЛ составляет аж 220 лет, но это не смущает болельщиков. «В среднем получается 36,7. Нормальная температура по больнице», — шутят фанаты в социальных сетях.

О заслугах самого Ягра говорить не стоит — у него в послужном списке два Кубка Стэнли и множество индивидуальных наград. Михал Фролик также выигрывал Чашу в составе «Чикаго Блэкхоукс», а вот Томашу Плеканецу повезло меньше. Он долгое время выступал за «Монреаль», который не имел кубковых успехов, но любовь и уважение строгих фанатов «Канадиенс» чех заработал.

Клепиш — старый знакомый в первую очередь омских и уфимских болельщиков, поскольку провел несколько отличных сезонов в «Авангарде» и «Салавате Юлаеве». В НХЛ форвард поиграл маловато — лишь два сезона, но был одноклубником Александра Овечкина в «Вашингтоне».

И, наконец, два канадца. Крепкий Джейк Дотчин, которому всего-то 29 лет, долгое время находился в системе «Тампы». В основе «молний» он отыграл два сезона, проведя по 35 и 48 матчей в чемпионатах-2016/2017 и −2017/2018. Затем он перешел в «Анахайм», потом отправился в АХЛ, а сезон-2020/2021 полностью пропустил.

27-летний Лэндон Боу — персона поскромнее, но тоже имеет опыт выступлений в НХЛ. В сезоне-2018/2019 он сыграл два матча за «Даллас Старз», а всего в системе «Далласа» пробыл пять лет, но выступал преимущественно за фарм-клуб. В «Кладно» он уже третий год и статистикой особо не блистал, но вроде бы нареканий к его уровню не поступало.

«Есть те, кто называет “Кладно” ХК “Пенсионер”. Другие возражают, что, учитывая уровень чешской лиги, даже возрастные игроки справятся с задачей на ура. Кроме этого, этот клуб может взять и Радека Смоленака, который сейчас ведет переговоры. Возможно, это ошибка, но даже клубам с более солидным бюджетом будет в сезоне очень нелегко играть против “Кладно”. Неслучайно можно встретить и такое мнение, что это последний раз, когда в Чехии происходит что-либо подобное», — таким мнением поделился спортивный редактор портала Denik Рудольф Музыка.

В любом случае посмотреть на эту двухвековую банду будет очень интересно.