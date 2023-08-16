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22:12 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» одержали первую победу на «Евро-Азиатском Кубке Дружбы»

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В гродненском Ледовом дворце спорта стартовал «Евро-Азиатский Кубок Дружбы» по хоккею — новый турнир с участием клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК «Неман»

«Евро-Азиатский Кубок Дружбы» состоит из двух этапов — предварительного и финального. Матчи первой стадии турнира проходят в Гродно, там соревнуются местный «Неман», красноярский «Сокол», «Номад» из Астаны и ташкентский «Хумо». В своем дебютном матче на Кубке гродненские хоккеисты встречались с клубом из Узбекистана. Первый период обошелся без голов, но во второй трети хозяева льда оторвались на две шайбы благодаря усилиям Германа Поддубного и Игоря Козячего. В заключительной 20-минутке команды обменялись точными бросками, в составе «Немана» отличился Данила Барабаш. Таким образом, 3:1 — гродненцы начинают турнир с победы. Ранее в четверг представляющий Всероссийскую хоккейную лигу «Сокол» нанес крупное поражение чемпиону Казахстана «Номаду» со счетом 6:0.

17 августа в Гродно также состоятся два матча: «Хумо» сыграет с «Номадом» (15:00), а «Неман» встретится с «Соколом» (18.45). Завершится предварительный этап «Евро-Азиатского Кубка Дружбы» в субботу. В «финал четырех», который пройдет в декабре в Жлобине, квалифицируются две лучшие команды квартета.

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