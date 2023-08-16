Хоккеисты «Немана» одержали первую победу на «Евро-Азиатском Кубке Дружбы»

«Евро-Азиатский Кубок Дружбы» состоит из двух этапов — предварительного и финального. Матчи первой стадии турнира проходят в Гродно, там соревнуются местный «Неман», красноярский «Сокол», «Номад» из Астаны и ташкентский «Хумо». В своем дебютном матче на Кубке гродненские хоккеисты встречались с клубом из Узбекистана. Первый период обошелся без голов, но во второй трети хозяева льда оторвались на две шайбы благодаря усилиям Германа Поддубного и Игоря Козячего. В заключительной 20-минутке команды обменялись точными бросками, в составе «Немана» отличился Данила Барабаш. Таким образом, 3:1 — гродненцы начинают турнир с победы. Ранее в четверг представляющий Всероссийскую хоккейную лигу «Сокол» нанес крупное поражение чемпиону Казахстана «Номаду» со счетом 6:0.