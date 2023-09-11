Хоккеисты «Гомеля» отыграли дефицит в три шайбы и одолели «Металлург» в экстралиге

Центральный поединок вечера был сыгран в Солигорске, где сошлись финалисты последнего розыгрыша Кубка Салея «Шахтер» и «Витебск». Основные события матча развернулись во втором периоде: хозяева льда отличились дважды усилиями Михаила Шалагина и Дениса Еркина, «медведи» смогли ответить только голом Александра Гончарова. Спастись в заключительной 20-минутке северяне не сумели, вместо этого позволив поразить пустые ворота Никите Устиненко. В итоге 3:1, «Шахтер» набирает 10 очков из 10 возможных на старте сезона.

В параллельной встрече «Неман» на чужом льду без особых проблем разобрался с «Лидой» — 4:1, дубль за гродненцев положил Игорь Козячий. Также в понедельник состоялось «полесское дерби» «Металлурга» и «Гомеля». По ходу встречи действующие чемпионы вели со счетом 3:0, но в третьем периоде «рыси» не просто отыгрались, но и вышли вперед. Ответить на такой рывок жлобинчане оказались не в состоянии, как результат — 4:3 в пользу «Гомеля», автором победной шайбы стал Иван Секерин.