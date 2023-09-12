Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали пятую победу подряд в МХЛ

В пятом домашнем матче на старте сезона подопечные Андрея Михалева принимали «Амурских тигров» из Хабаровска. Дебютную треть с минимальным преимуществом выиграли гости, отыграться «бобры» сумели на 6-й минуте второго отрезка игры, когда большинство реализовал Даниил Липский. В начале третьего периода Матвей Ладутько вывел белорусов вперед, но довольно скоро хабаровчане вновь сделали цифры на табло равными. Исход встречи решился в овертайме, где победу «Динамо-Шиннику» со счетом 3:2 принес оформивший дубль Липский.