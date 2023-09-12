Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали пятую победу подряд в МХЛ
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» продолжили победную серию в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» продолжили победную серию в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятом домашнем матче на старте сезона подопечные Андрея Михалева принимали «Амурских тигров» из Хабаровска. Дебютную треть с минимальным преимуществом выиграли гости, отыграться «бобры» сумели на 6-й минуте второго отрезка игры, когда большинство реализовал Даниил Липский. В начале третьего периода Матвей Ладутько вывел белорусов вперед, но довольно скоро хабаровчане вновь сделали цифры на табло равными. Исход встречи решился в овертайме, где победу «Динамо-Шиннику» со счетом 3:2 принес оформивший дубль Липский.
Таким образом, юные динамовцы, набрав 10 очков из 10 возможных, продолжают возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ. Следующий матч наша команда проведет завтра снова против «Амурских тигров», встреча состоится на льду «Бобруйск-Арены» и стартует в 17.00.