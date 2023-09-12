Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
03
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Лада
13
Хоккей. КХЛ
13.09
Сибирь
Амур
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
22:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности», «Химика» и «Локомотива» одержали победы в матчах экстралиги

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Бресте, Орше и Новополоцке 12 сентября продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Самым результативным выдался поединок в Орше, где «Локомотив» принимал «Динамо-Молодечно». Уже в первом периоде «железнодорожники» поймали отставание в две шайбы (1:3), но в следующей трети нагнали соперника и даже вышли вперед — 4:3. Автором двух точных бросков в составе хозяев льда стал Данил Пятин. В заключительной 20-минутке счет на табло не изменился, эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд.

Параллельно в Бресте местный клуб на равных сражался со столичной «Юностью». За три минуты до конца финального периода брестчане находились в положении отстающих, но гол Максима Мельникова перевел встречу в овертайм. Исход поединка в итоге решился в серии буллитов, где точнее оказались все же минчане (3:2). Также во вторник «Химик» разгромил «Могилев» со счетом 5:0, три балла по системе «гол + пас» за новополочан набрал Александр Жидких.

После пяти туров лидерство в белорусской экстралиге с 10 очками удерживают хоккеисты «Шахтера», которые пока не потерпели ни одного поражения. На пункт от солигорчан отстает «Локомотив», следом за оршанцами идет целый квартет команд, набравших по 7 баллов, — это «Химик», «Юность», «Металлург» и «Витебск». Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею будут сыграны в субботу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь