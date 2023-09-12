Хоккеисты «Юности», «Химика» и «Локомотива» одержали победы в матчах экстралиги

Самым результативным выдался поединок в Орше, где «Локомотив» принимал «Динамо-Молодечно». Уже в первом периоде «железнодорожники» поймали отставание в две шайбы (1:3), но в следующей трети нагнали соперника и даже вышли вперед — 4:3. Автором двух точных бросков в составе хозяев льда стал Данил Пятин. В заключительной 20-минутке счет на табло не изменился, эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд.

Параллельно в Бресте местный клуб на равных сражался со столичной «Юностью». За три минуты до конца финального периода брестчане находились в положении отстающих, но гол Максима Мельникова перевел встречу в овертайм. Исход поединка в итоге решился в серии буллитов, где точнее оказались все же минчане (3:2). Также во вторник «Химик» разгромил «Могилев» со счетом 5:0, три балла по системе «гол + пас» за новополочан набрал Александр Жидких.