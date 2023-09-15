Хоккеисты оршанского «Локомотива» выиграли четвертый матч подряд в экстралиге

В центральном поединке вечера столичная «Юность» принимала оршанский «Локомотив». По ходу встречи гости дважды выходили вперед, но оба раза минчане отыгрывались благодаря голам Павла Щербакова. Победитель определился только в серии буллитов, точнее в которой оказались «железнодорожники». Финальный счет — 3:2. Таким образом, оршанцы набрали очки во всех матчах со старта сезона: у «Локомотива» пять побед и одно поражение в овертайме.

Также в пятницу аутсайдер турнира «Могилев» дома встречался с «Брестом». За 60 минут игры «львы» с берегов Днепра сумели поразить цель лишь однажды, брестчане же огорчили соперника сразу четыре раза. Два результативных балла за южан набрал Всеволод Кашкар. Параллельно в Витебске состоялось «северное дерби» между местным клубом и новополоцким «Химиком», в котором витебчане провели две голевые атаки, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности — 2:0.