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15 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты оршанского «Локомотива» выиграли четвертый матч подряд в экстралиге

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Минске, Витебске и Могилеве в пятницу продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В центральном поединке вечера столичная «Юность» принимала оршанский «Локомотив». По ходу встречи гости дважды выходили вперед, но оба раза минчане отыгрывались благодаря голам Павла Щербакова. Победитель определился только в серии буллитов, точнее в которой оказались «железнодорожники». Финальный счет — 3:2. Таким образом, оршанцы набрали очки во всех матчах со старта сезона: у «Локомотива» пять побед и одно поражение в овертайме.

Также в пятницу аутсайдер турнира «Могилев» дома встречался с «Брестом». За 60 минут игры «львы» с берегов Днепра сумели поразить цель лишь однажды, брестчане же огорчили соперника сразу четыре раза. Два результативных балла за южан набрал Всеволод Кашкар. Параллельно в Витебске состоялось «северное дерби» между местным клубом и новополоцким «Химиком», в котором витебчане провели две голевые атаки, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности — 2:0.

Завтра в белорусской экстралиге также пройдут три матча. Пока не терпевший неудач солигорский «Шахтер» съездит в Гродно к «Неману», встреча стартует в 12.00. Двумя часами позже состоится стартовое вбрасывание в поединке «Гомеля» и «Лиды», завершит игровой день матч «Динамо-Молодечно» и жлобинского «Металлурга» (17.00).

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