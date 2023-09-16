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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

51-летний Яромир Ягр сделал заявление перед своим 35-м сезоном в карьере

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр в своих социальных сетях объявил, что сыграет в своём 35-м сезоне в карьере.

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Источник: https://rytirikladno.cz/

51-летний хоккеист примет участие в дебютном матче Экстралиги за «Кладно».

«Привет! Начался очередной хоккейный сезон. Прочитал, что 35 лет назад впервые сыграл в Экстралиге за “Кладно”. Будто бы прошла минута. Но нервозность, предвкушение перед началом… Это всё то же самое. Впервые сыграем у нас дома на стадионе завтра против сильного “Пардубице”. С нетерпением жду встречу и предматчевую программу. Среди всего прочего, перед матчем выступит Ольга Лоунова. У неё есть хорошая песня о вечном оптимисте. Думаю, нам всем не помешает немного оптимизма на сезон. Думаю, он будет лучше предыдущего», — говорится в сообщении.

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