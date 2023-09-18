Зарипов: В Белоруссии колоссальный интерес к хоккею, он в стране всегда будет на первом месте

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Завершивший карьеру Зарипов произвел символическое вбрасывание вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси Александром Богдановичем перед матчем между «Гомелем» и «Лидой» (5:0).

— Наш приезд связан с сотрудничеством с «Гомелем». Прилетели, провели небольшую экскурсию по стадиону. В целом, условия достойные для серьезных результатов. Пообщавшись с ребятами и руководством клуба, хочу пожелать им успеха в этом сезоне, чтобы они повысили свою планку результата до максимума.

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