Зарипов: В Белоруссии колоссальный интерес к хоккею, он в стране всегда будет на первом месте
Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов посетил Белоруссию.
Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов посетил Белоруссию.
Завершивший карьеру Зарипов произвел символическое вбрасывание вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси Александром Богдановичем перед матчем между «Гомелем» и «Лидой» (5:0).
— Наш приезд связан с сотрудничеством с «Гомелем». Прилетели, провели небольшую экскурсию по стадиону. В целом, условия достойные для серьезных результатов. Пообщавшись с ребятами и руководством клуба, хочу пожелать им успеха в этом сезоне, чтобы они повысили свою планку результата до максимума.
— Знакомы ли вы с белорусским хоккеем и его уровнем?
— Я знаю отношение руководства Республики Беларусь к хоккею, у меня тут есть много друзей, которые играют в него и любят. Здесь колоссальный интерес к этому виду спорта, и, я думаю, он в Беларуси всегда будет на первом месте, — цитирует Зарипова пресс-служба ФХБ.