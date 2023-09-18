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19:01 (мск), источник: Sport24

Зарипов: В Белоруссии колоссальный интерес к хоккею, он в стране всегда будет на первом месте

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов посетил Белоруссию.

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Завершивший карьеру Зарипов произвел символическое вбрасывание вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси Александром Богдановичем перед матчем между «Гомелем» и «Лидой» (5:0).

— Наш приезд связан с сотрудничеством с «Гомелем». Прилетели, провели небольшую экскурсию по стадиону. В целом, условия достойные для серьезных результатов. Пообщавшись с ребятами и руководством клуба, хочу пожелать им успеха в этом сезоне, чтобы они повысили свою планку результата до максимума.

— Знакомы ли вы с белорусским хоккеем и его уровнем?

— Я знаю отношение руководства Республики Беларусь к хоккею, у меня тут есть много друзей, которые играют в него и любят. Здесь колоссальный интерес к этому виду спорта, и, я думаю, он в Беларуси всегда будет на первом месте, — цитирует Зарипова пресс-служба ФХБ.

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