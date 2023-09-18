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18 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты солигорского «Шахтера» продлили серию без поражений до семи матчей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Гродно, Гомеле и Молодечно сегодня продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Центральный поединок вечера был сыгран в Гродно, где вице-чемпион прошлого сезона «Неман» принимал лидеров текущего чемпионата из «Шахтера». Впервые пробить голкипера солигорчан Алексея Снытко хозяевам удалось лишь за 10 минут до финальной сирены — к тому моменту гродненцы уже безнадежно «горели» 0:4. В первом периоде лидерство «горнякам» обеспечили Илья Паранин и Михаил Шалагин, в заключительной трети еще по голу добавили Даниил Лой и Роман Малиновский. В итоге 4:1 в пользу «Шахтера», который выигрывает седьмой матч со старта сезона подряд.

Также хоккеисты «Гомеля» на своем льду нанесли крупное поражение «Лиде» — 6:2. Наиболее ударной для «рысей» оказалась середина второго периода: в течение трех минут, с 28-й по 31-ю, хозяева поразили чужие ворота четырежды. В параллельном матче действующие чемпионы страны из «Металлурга» в гостях разобрали «Динамо-Молодечно» — 5:2. В составе жлобинчан три результативных балла (2+1) заработал форвард Михаил Бякин.

После семи туров таблицу чемпионата единолично возглавляет «Шахтер», набравший максимально возможные 14 очков. Вслед за «горняками» с 11 баллами в активе располагаются сразу три команды — «Металлург», «Локомотив» и «Витебск». Шестерку сильнейших замыкают «Юность» (10 очков) и «Гомель» (8). Следующие матчи в белорусской хоккейной экстралиге будут сыграны в четверг, 21 сентября.

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