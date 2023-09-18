Хоккеисты солигорского «Шахтера» продлили серию без поражений до семи матчей

Центральный поединок вечера был сыгран в Гродно, где вице-чемпион прошлого сезона «Неман» принимал лидеров текущего чемпионата из «Шахтера». Впервые пробить голкипера солигорчан Алексея Снытко хозяевам удалось лишь за 10 минут до финальной сирены — к тому моменту гродненцы уже безнадежно «горели» 0:4. В первом периоде лидерство «горнякам» обеспечили Илья Паранин и Михаил Шалагин, в заключительной трети еще по голу добавили Даниил Лой и Роман Малиновский. В итоге 4:1 в пользу «Шахтера», который выигрывает седьмой матч со старта сезона подряд.

Также хоккеисты «Гомеля» на своем льду нанесли крупное поражение «Лиде» — 6:2. Наиболее ударной для «рысей» оказалась середина второго периода: в течение трех минут, с 28-й по 31-ю, хозяева поразили чужие ворота четырежды. В параллельном матче действующие чемпионы страны из «Металлурга» в гостях разобрали «Динамо-Молодечно» — 5:2. В составе жлобинчан три результативных балла (2+1) заработал форвард Михаил Бякин.