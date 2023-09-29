Хоккеисты «Витебска» забросили семь шайб «Локомотиву» в матче белорусской экстралиги

Лидер сезона солигорский «Шахтер» встречался на выезде с «Лидой». По ходу поединка «горняки» вели в две шайбы, но к концу второго периода «рыцари» сумели отыграться. В дебюте заключительной 20-минутки Михаил Шалагин вновь вывел «Шахтер» вперед — 3:2, но на этот раз ответить лидчане не смогли. Параллельно на севере страны отношения выясняли вторая и третья команды текущего розыгрыша — «Витебск» и «Локомотив». В стартовой трети соперники поразили ворота друг друга по разу, а затем случился хет-трик форварда витебчан Ахмеда Гимбатова и дубль его партнера по клубу Евгения Соломонова. В концовке команды еще раз обменялись голами, в итоге 7:2 в пользу «медведей». В третьем матче вечера «Могилев» дома победил «Динамо-Молодечно» (5:2) и покинул последнее место экстралиги, спустив туда «Лиду».