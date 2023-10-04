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00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля», «Юности» и «Химика» одержали победы в матчах чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединками в Минске, Бресте и Новополоцке во вторник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Один из самых «горячих» клубов экстралиги, «Гомель», одержавший шесть побед в семи последних играх, гостил у «Бреста», который подошел к данной встрече с пятиматчевой серией поражений. Подтверждая статус фаворита, «рыси» быстро захватили лидерство в две шайбы, однако хозяевам льда удалось отыграться и перевести матч в овертайм. Пяти лишних минут соперникам не хватило, а в серии буллитов точнее оказались игроки «Гомеля». Финальный счет — 3:2.

Параллельно в Новополоцке местный «Химик» принимал худшую на данный момент команду чемпионата — «Лиду». Открыли счет именно гости, но этот гол так и остался для «рыцарей» единственным. Спас положение для новополочан заслуженный ветеран белорусского хоккея Александр Жидких, оформивший дубль. В итоге 2:1, «Химик» сильнее. Также сегодня «Юность» дома нанесла поражение «Могилеву» со счетом 3:1, два результативных балла за минчан набрал российский нападающий Павел Щербаков (1+1). Эта виктория стала для подопечных Виктора Костюченка четвертой кряду.

В среду в белорусской экстралиге также будут сыграны три матча: «Локомотив» в Орше сыграет с гродненским «Неманом», «Динамо-Молодечно» на своем льду встретится с «Витебском», а в центральном поединке вечера сойдутся действующий чемпион страны жлобинский «Металлург» и лидер текущего чемпионата солигорский «Шахтер». Все игры стартуют в 19.00.

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