Хоккеисты «Немана» отыгрались со счета 0:3 и победили «Локомотив» в экстралиге

Источник: ХК "Неман"

Центральный поединок вечера был сыгран в Жлобине, где действующий чемпион страны «Металлург» принимал лидера текущего сезона «Шахтер». Всего за две минуты гости обеспечили себе отрыв в две шайбы, в начале второй трети счет стал уже 3:0, а в конце отрезка — 4:1 в пользу «горняков». В заключительной 20-минутке жлобинчане перехватили инициативу и отыграли две шайбы, но перевести встречу в овертайм не смогли. В итоге 4:3, «Шахтер» одерживает 11-ю победу в 12 матчах сезона, «Металлург» терпит третью неудачу кряду.

Тем не менее, один суперкамбэк в этот вечер все же случился. После первого периода матча в Орше «Неман» уступал «Локомотиву» — также со счетом 0:3, но уже во второй трети гродненцы поразили чужие ворота четырежды и вышли вперед. В финальном отрезке игры команды обменялись голами, в итоге 5:4, «Неман» сильнее. Дубль за победителей оформил Никита Крыскин. В параллельном матче «Витебск» обыграл «Динамо-Молодечно» со счетом 5:2 — эта виктория стала для северян седьмой подряд.