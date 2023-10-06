«Шахтер» и «Витебск» выиграли очередные матчи в белорусской хоккейной экстралиге

Источник: ХК "Шахтер"

Лидер турнирной таблицы — «Шахтер» — одержал 12-ю викторию в тринадцати матчах сезона, сегодня солигорчане во второй раз за три дня переиграли действующих чемпионов страны из «Металлурга». В первом периоде «горняки» дважды выходили вперед, но оба раза жлобинчанам удавалось отыграться. В заключительной трети перевес «Шахтера» достиг уже двух голов (4:2), но в концовке игры «стальные волки» также сумели довести число своих заброшенных шайб до четырех. Правда, между этими взятиями ворот вклинился точный бросок «горняка» Владислава Рядченко, который и стал в итоге победным. Финальный счет — 5:4 в пользу клуба из Солигорска, дублем за который отметился Артем Демков.

Главный преследователь «Шахтера» в чемпионате «Витебск» также раздобыл очередные два очка, одолев в гостях «Динамо-Молодечно» (4:1). По два результативных балла у северян набрали Никита Ядроец и Артур Гильманов. В параллельном матче в Орше местный «Локомотив» взял реванш у «Немана» за поражение в среду, пятничная игра между командами завершилась со счетом 4:2. Форварды «железнодорожников» Тихон Борозна и Игорь Спешилов забросили по разу и отдали по одной результативной передаче.