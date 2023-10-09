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9 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» и «Бреста» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Витебске, Гродно и Лиде в понедельник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» на своем льду принимал одного из аутсайдеров текущего сезона — «Динамо-Молодечно». Для очередной победы хозяевам хватило всего двух заброшенных шайб, поскольку за 60 минут игры гости так и не сумели подобрать ключи к воротам голкипера «Немана» Михаила Карнаухова. Этот успех (2:0) стал для гродненцев четвертым в пяти последних матчах, команда Евгения Летова набрала 17 баллов и временно взобралась на 4-е место в таблице. Молодечненцы, напротив, потерпели четвертую неудачу кряду, в активе клуба осталось лишь 7 очков.

Также на западе страны отношения выясняли «Лида» и «Брест». В стартовой трети южане оторвались на две шайбы, но в следующем игровом отрезке «рыцари» сумели сравнять цифры. Уже на первой минуте третьего периода форвард «Бреста» Валерий Жигалов вновь вывел свою команду вперед — 3:2, — и на сей раз хозяева льда ответить не смогли. Данное поражение оказалось для «Лиды» шестым подряд, команда продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав за 14 матчей всего 6 очков. Брестчане ушли от соперника недалеко: подопечные Владимира Свито только 9-е с девятью баллами.

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