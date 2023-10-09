«Витебск» одолел «Юность» в матче чемпионата страны по хоккею

Центральным матчем в понедельник стал поединок второй и третьей команды турнирной таблицы — «Витебска» и «Юности». «Медведи» открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Глеба Шкапцова, но еще до перерыва минчанин Арсений Ковгореня восстановил паритет. На экваторе второго периода северяне снова вышли вперед благодаря Никите Ядроецу, но и на этот гол у гостей нашелся ответ: его, правда, пришлось ждать до середины заключительной трети, когда отличился Валерий Поляков. Встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались хозяева льда. Финальный счет — 3:2, «Юность» прерывает серию из пяти побед, а «Витебск» одерживает уже девятую викторию кряду.