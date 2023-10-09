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9 октября, источник: БЕЛТА

«Витебск» одолел «Юность» в матче чемпионата страны по хоккею

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Витебске, Гродно и Лиде в понедельник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Центральным матчем в понедельник стал поединок второй и третьей команды турнирной таблицы — «Витебска» и «Юности». «Медведи» открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Глеба Шкапцова, но еще до перерыва минчанин Арсений Ковгореня восстановил паритет. На экваторе второго периода северяне снова вышли вперед благодаря Никите Ядроецу, но и на этот гол у гостей нашелся ответ: его, правда, пришлось ждать до середины заключительной трети, когда отличился Валерий Поляков. Встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались хозяева льда. Финальный счет — 3:2, «Юность» прерывает серию из пяти побед, а «Витебск» одерживает уже девятую викторию кряду.

Ранее 9 октября «Неман» дома победил «Динамо-Молодечно» (2:0), а «Брест» в гостях был сильнее «Лиды» (3:2). Во вторник в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три встречи. Действующий чемпион страны «Металлург» будет гостить в Могилеве, а лидер сезона «Шахтер» в Солигорске примет «Химик» — оба матча стартуют в 19.00. Тридцатью минутами позже на лед в Гомеле выйдут хоккеисты местного клуба и оршанского «Локомотива».

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