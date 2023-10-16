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16 октября, источник: БЕЛТА

«Витебск» возглавил таблицу чемпионата Беларуси по хоккею

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Минске, Могилеве и Жлобине 16 октября продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Действующий чемпион страны «Металлург» принимал новополоцкий «Химик». К этому поединку «стальные волки» подходили не в лучшем расположении духа, проиграв пять из шести предыдущих встреч. «Химик», напротив, ехал в Жлобин, имея три победы в четырех последних играх. После стартовой трети очного матча хозяева льда были минимально впереди (1:0), ко второму перерыву отрыв коллектива Дмитрия Кравченко вырос уже до трех шайб. Однако в заключительной 20-минутке новополочане вернули в игру интригу, отличившись дважды за три минуты. Правда, достичь большего гости не смогли — в итоге 3:2 в пользу жлобинчан. Положение клубов в таблице не изменилось: «Металлург» седьмой, «Химик» идет вслед за ним.

Параллельно в Могилеве местный клуб встречался с «Витебском». После 15 матчей с начала сезона подопечные Романа Юпатова укрепились в статусе наименее пропускающей команды чемпионата, и сегодня защита северян снова подтвердила свой класс. Голкипер «медведей» Максим Малютин сохранил свои ворота в неприкосновенности, а для победы гостям хватило всего двух шайб, автором которых стали Магомед Гимбатов и Евгений Соломонов. Благодаря этому успеху и двум подряд неудачам солигорского «Шахтера» «Витебск» вышел на первое место в экстралиге, набрав 28 баллов. «Горняки» отстают от «медведей» на два очка, «Могилев» по-прежнему замыкает десятку, опережая только «Динамо-Молодечно» и «Лиду».

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