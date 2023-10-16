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16 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» крупно обыграли «Неман» в матче экстралиги

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединком «Юности» и «Немана» на «Чижовка-Арене» закончилась игровая программа понедельника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Юность"

Перед первым в сезоне «белорусским классико» команды находились всего в четырех баллах друг от друга: «Юность» шла в таблице третьей, «Неман» — пятым. Однако несмотря на примерно одинаковые шансы соперников на успех, равной борьбы на льду не получилось. Уже в первом периоде минчане оторвались от гостей на три шайбы, на все точные броски игрокам «Юности» хватило всего двух с половиной минут. Свои фамилии на табло записали Александр Китаров, Сергей Дрозд и Вячеслав Андрющенко. В начале второй трети Валерий Поляков поразил гродненские ворота еще раз, и после этого счет на табло не менялся. В итоге уверенные 4:0, «Юность» набирает очки восьмой матч подряд и приближается к идущему вторым «Шахтеру» на расстояние одного балла.

Ранее в понедельник жлобинский «Металлург» дома нанес поражение новополоцкому «Химику» (3:2), а «Витебск» в гостях обыграл «Могилев» (2:0), благодаря чему вышел в лидеры экстралиги. «Шахтер» и «Юность» отстают от «медведей» на два и три очка соответственно. 17 октября солигорчане попробуют взять реванш у «Бреста» за воскресную неудачу, также во вторник «Локомотив» в Орше примет «Лиду», а «Динамо-Молодечно» на своем льду сыграет с «Гомелем». Все встречи стартуют в 19.00.

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