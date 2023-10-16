Хоккеисты «Юности» крупно обыграли «Неман» в матче экстралиги

Перед первым в сезоне «белорусским классико» команды находились всего в четырех баллах друг от друга: «Юность» шла в таблице третьей, «Неман» — пятым. Однако несмотря на примерно одинаковые шансы соперников на успех, равной борьбы на льду не получилось. Уже в первом периоде минчане оторвались от гостей на три шайбы, на все точные броски игрокам «Юности» хватило всего двух с половиной минут. Свои фамилии на табло записали Александр Китаров, Сергей Дрозд и Вячеслав Андрющенко. В начале второй трети Валерий Поляков поразил гродненские ворота еще раз, и после этого счет на табло не менялся. В итоге уверенные 4:0, «Юность» набирает очки восьмой матч подряд и приближается к идущему вторым «Шахтеру» на расстояние одного балла.