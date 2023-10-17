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17 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера», «Гомеля» и «Лиды» одержали победы в матчах экстралиги

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Бресте, Орше и Молодечно во вторник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сразу в двух матчах вечера для определения победителя не хватило не только основного времени, но и овертайма в формате «3×3». Первыми до серии буллитов доигрались хоккеисты «Локомотива» и «Лиды». По ходу встречи «рыцари» дважды выходили вперед, но оба раза оршанцы сравнивали цифры. Послематчевые броски лучше удались лидчанам, в итоге 3:2 — вторая подряд победа «Лиды» после серии из семи неудач. «Локомотив» же терпит седьмое поражение в восьми последних матчах.

В поединке «Динамо-Молодечно» и «Гомеля» за 65 игровых минут команды обменялись голами лишь по разу, всего одну удачную попытку зрители увидели и в серии буллитов. Автором единственного точного броска стал гомельчанин Егор Анисимов. Финальный счет — 2:1, «рыси» выигрывают четвертый матч кряду, молодечненцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу.

В параллельном матче «Шахтер» прервал серию из двух неудач, взяв реванш за воскресное поражение у «Бреста». Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу «горняков», по шайбе за победителей забросили братья Марк и Кирилл Ярута. Благодаря этому успеху солигорчане догнали лидирующий в экстралиге «Витебск» — у обоих клубов по 28 баллов, но у северян игра в запасе.

18 октября в чемпионате Беларуси по хоккею также пройдут три встречи. В 19.00 состоятся стартовые вбрасывания в матчах «Могилев» — «Витебск» и «Металлург» — «Химик», часом позже на лед столичной «Чижовка-Арены» выйдут хоккеисты «Юности» и «Немана».

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