«Шахтер» победил «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Центральный поединок вечера состоялся в столице — на льду «Чижовка-Арены» четвертая команда экстралиги «Юность» принимала идущий вторым «Шахтер». Самый ожидаемый матч в итоге оказался наименее результативным: зрители увидели всего одну заброшенную шайбу, автором которой на 52-й минуте встречи стал защитник «горняков» Григорий Желдаков. Эта победа стала для солигорчан шестой подряд, благодаря чему «Шахтер» сравнялся по очкам с лидером сезона «Витебском», у которого есть игра в запасе. «Юность» же проиграла пятый матч из последних шести.

В параллельной встрече в Орше хоккеистам «Локомотива» и «Бреста» не хватило основного времени. За 60 минут соперники поразили ворота друг друга по разу, исход поединка решился в овертайме, где победу брестчанам со счетом 2:1 принес Денис Цыганов. Для оршанцев данная неудача уже девятая кряду. Кроме того, в четверг свою серию из пяти викторий подряд прервал новополоцкий «Химик», крупно проиграв в гостях «Динамо-Молодечно» — 2:5. Дубль за «бело-голубых» оформил Дмитрий Антонов, по два балла за результативность у хозяев набрали Игорь Ревенко и Александр Каракулько.