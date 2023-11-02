Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Монреаль
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
2.11
Сочи
Амур
13
Хоккей. КХЛ
2.11
Спартак
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
2.11
Куньлунь РС
Торпедо
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
2.11
СКА
Авангард
35
Хоккей. КХЛ
2.11
Нефтехимик
Сибирь
31
Хоккей. КХЛ
2.11
Локомотив
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
2.11
Лада
Северсталь
14
Хоккей. КХЛ
2.11
Автомобилист
Барыс
Б
23
Хоккей. КХЛ
2.11
Салават Юлаев
Ак Барс
31
Все события
Фоторепортажи
21Этап Гран-при России в Омске
13Церемония вручения «Золотого мяча»
2 ноября, источник: БЕЛТА

«Шахтер» победил «Юность» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Минске, Орше и Молодечно в сегодня продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Центральный поединок вечера состоялся в столице — на льду «Чижовка-Арены» четвертая команда экстралиги «Юность» принимала идущий вторым «Шахтер». Самый ожидаемый матч в итоге оказался наименее результативным: зрители увидели всего одну заброшенную шайбу, автором которой на 52-й минуте встречи стал защитник «горняков» Григорий Желдаков. Эта победа стала для солигорчан шестой подряд, благодаря чему «Шахтер» сравнялся по очкам с лидером сезона «Витебском», у которого есть игра в запасе. «Юность» же проиграла пятый матч из последних шести.

В параллельной встрече в Орше хоккеистам «Локомотива» и «Бреста» не хватило основного времени. За 60 минут соперники поразили ворота друг друга по разу, исход поединка решился в овертайме, где победу брестчанам со счетом 2:1 принес Денис Цыганов. Для оршанцев данная неудача уже девятая кряду. Кроме того, в четверг свою серию из пяти викторий подряд прервал новополоцкий «Химик», крупно проиграв в гостях «Динамо-Молодечно» — 2:5. Дубль за «бело-голубых» оформил Дмитрий Антонов, по два балла за результативность у хозяев набрали Игорь Ревенко и Александр Каракулько.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь