Хоккеисты «Витебска» обыграли «Гомель» в матче белорусской экстралиги

Изначально «Витебск» и «Гомель» должны были встретиться 3 и 5 ноября, но обе игры были перенесены на текущую неделю ввиду занятости главного тренера «рысей» и молодежной сборной Беларуси Сергея Стася на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, который завершился накануне. К поединку оба коллектива подошли с впечатляющими результатами: «Витебск» выиграл шесть матчей подряд, а «Гомель» до недавнего времени имел серию из семи викторий.

Стартовая треть матча закончилась с минимальным перевесом северян — на 18-й минуте счет открыл Александр Левко. Ответа гостей пришлось ждать до конца второго периода, когда отличился Артем Никитич. В середине третьего игрового отрезка Илья Камбович вновь вывел «Витебск» вперед, но победный результат «медведи» не удержали — за 30 секунд до сирены Лев Комиссаров перевел встречу в овертайм. Дополнительная пятиминутка ясности не внесла, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. В итоге 3:2, северяне продлевают победный стрик до семи игр.