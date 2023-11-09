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22:06 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» одержал восьмую победу подряд в белорусской хоккейной экстралиге

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Витебска» продлили победную серию в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги до восьми матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня «медведи» на своем льду принимали третью команду сезона — «Гомель», этот поединок оказался единственным в игровой программе четверга. Два дня назад команды уже встречались в Витебске и тогда хозяева одержали победу в серии буллитов (3:2). На сей раз подопечные Романа Юпатова решили все вопросы в основное время. Уже к шестой минуте первого периода северяне имели отрыв в две шайбы благодаря Александру Левко и Игорю Карабанову. В следующей трети соперники обменялись взятиями ворот — на гол гомельчанина Егора Феофанова ответил Илья Камбович. В заключительном отрезке ситуация не изменилась, как итог 3:1 в пользу «Витебска».

Таким образом, «медведи» сравнялись по очкам с лидирующим «Шахтером» — у обоих клубов по 42 балла, но у северян сыграно на матч меньше. Снова убежать в отрыв солигорчане попробуют в пятницу, «горняков» ожидает домашний поединок против «Могилева», который стартует в 19.00. «Гомель» проиграл третий матч подряд, хотя до этого имел серию из семи побед. От дуэта лидеров идущие третьими «рыси» отстают уже на десять очков.

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