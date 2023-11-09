«Витебск» одержал восьмую победу подряд в белорусской хоккейной экстралиге

Сегодня «медведи» на своем льду принимали третью команду сезона — «Гомель», этот поединок оказался единственным в игровой программе четверга. Два дня назад команды уже встречались в Витебске и тогда хозяева одержали победу в серии буллитов (3:2). На сей раз подопечные Романа Юпатова решили все вопросы в основное время. Уже к шестой минуте первого периода северяне имели отрыв в две шайбы благодаря Александру Левко и Игорю Карабанову. В следующей трети соперники обменялись взятиями ворот — на гол гомельчанина Егора Феофанова ответил Илья Камбович. В заключительном отрезке ситуация не изменилась, как итог 3:1 в пользу «Витебска».