«Витебск» одержал восьмую победу подряд в белорусской хоккейной экстралиге

Сегодня «медведи» на своем льду принимали третью команду сезона — «Гомель», этот поединок оказался единственным в игровой программе четверга. Два дня назад команды уже встречались в Витебске и тогда хозяева одержали победу в серии буллитов (3:2). На сей раз подопечные Романа Юпатова решили все вопросы в основное время. Уже к шестой минуте первого периода северяне имели отрыв в две шайбы благодаря Александру Левко и Игорю Карабанову. В следующей трети соперники обменялись взятиями ворот — на гол гомельчанина Егора Феофанова ответил Илья Камбович. В заключительном отрезке ситуация не изменилась, как итог 3:1 в пользу «Витебска».
Таким образом, «медведи» сравнялись по очкам с лидирующим «Шахтером» — у обоих клубов по 42 балла, но у северян сыграно на матч меньше. Снова убежать в отрыв солигорчане попробуют в пятницу, «горняков» ожидает домашний поединок против «Могилева», который стартует в 19.00. «Гомель» проиграл третий матч подряд, хотя до этого имел серию из семи побед. От дуэта лидеров идущие третьими «рыси» отстают уже на десять очков.