Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Красной Армии» в МХЛ

Во втором поединке домашней серии подопечные Андрея Михалева принимали московскую «Красную Армию», представляющую Золотой дивизион Запада МХЛ. Три недели назад команды встречались в столице России, и тогда в сверхрезультативной игре сильнее оказались «армейцы» — 6:4. После сорока минут пятничного матча на «Бобруйск-Арене» впереди со счетом 2:1 были юные динамовцы, голами за которых отметились Дмитрий Тукач и Мирослав Михалев. Однако в заключительной трети гости отправили в ворота «шинников» сразу четыре безответные шайбы и в итоге отпраздновали убедительную победу — 5:2.

Таким образом, «Динамо-Шинник» начинает домашнюю серию с двух неудач подряд, 8 ноября наша команда уступила еще одному московскому клубу «Спартаку» со счетом 1:3. Из-за участия костяка коллектива на петербургском Кубке Будущего в составе молодежной сборной Беларуси бобруйчане не играли в МХЛ с 29 октября по 7 ноября — в этот период конкуренты «шинников» проводили матчи и набирали очки. На данный момент подопечные Михалева с 25 баллами занимают пятое место в Серебряном дивизионе Западной конференции, следующий поединок на родном льду динамовцы проведут 14 ноября против одной из лучших команд лиги — череповецкого «Алмаза».