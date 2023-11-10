Солигорский «Шахтер» выиграл девятый матч подряд в белорусской экстралиге

В единственном матче игровой программы пятницы встретились первая и последняя команды регулярного чемпионата — «Шахтер» и «Могилев». Предыдущий очный поединок клубов два дня назад в Солигорске закончился неприлично крупной победой хозяев льда — 8:0. В этот раз лидеры сезона были немного сдержаннее, но соперника все равно разгромили. Хоккеисты «Могилева» сохраняли нули на табло почти полчаса, но затем в защитных порядках «львов» все развалилось: за десять минут до конца второго периода гости получили в свои ворота четыре шайбы. В заключительной трети Денис Еркин оформил дубль, в итоге 5:0 в пользу «Шахтера».