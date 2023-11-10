Солигорский «Шахтер» выиграл девятый матч подряд в белорусской экстралиге
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» продолжают возглавлять турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» продолжают возглавлять турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В единственном матче игровой программы пятницы встретились первая и последняя команды регулярного чемпионата — «Шахтер» и «Могилев». Предыдущий очный поединок клубов два дня назад в Солигорске закончился неприлично крупной победой хозяев льда — 8:0. В этот раз лидеры сезона были немного сдержаннее, но соперника все равно разгромили. Хоккеисты «Могилева» сохраняли нули на табло почти полчаса, но затем в защитных порядках «львов» все развалилось: за десять минут до конца второго периода гости получили в свои ворота четыре шайбы. В заключительной трети Денис Еркин оформил дубль, в итоге 5:0 в пользу «Шахтера».
Эта победа стала для солигорчан девятой кряду, благодаря чему подопечные Ярослава Чуприса вышли на единоличное первое место в чемпионате, вновь оторвавшись от «Витебска» на два балла. Следует подчеркнуть, что на данный момент «Шахтер» и «Могилев» провели в регулярном сезоне по 25 матчей, все остальные команды сыграли по 23 встречи. Верхняя половина турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Шахтер» (Солигорск) — 44 очка;
2. «Витебск» — 42;
3. «Гомель» — 32;
4. «Неман» (Гродно) — 29;
5. «Юность» (Минск) — 28;
6. «Химик» (Новополоцк) — 27.
Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в понедельник, 13 ноября.