Юношеская сборная Беларуси по хоккею трижды подряд разгромила сверстников из Узбекистана

Три спарринга белорусских и узбекских хоккеистов 8, 9 и 11 ноября состоялись в рамках развития двусторонних отношений Беларуси со среднеазиатской страной. Каждый из матчей заканчивался разгромом соперника: в двух первых играх наши юниоры победили с одинаковым счетом 13:0, сегодня в третьей игре гости наконец сумели забросить шайбу, но все равно оказались разбиты — 1:10.