Юношеская сборная Беларуси по хоккею трижды подряд разгромила сверстников из Узбекистана

Три спарринга белорусских и узбекских хоккеистов 8, 9 и 11 ноября состоялись в рамках развития двусторонних отношений Беларуси со среднеазиатской страной. Каждый из матчей заканчивался разгромом соперника: в двух первых играх наши юниоры победили с одинаковым счетом 13:0, сегодня в третьей игре гости наконец сумели забросить шайбу, но все равно оказались разбиты — 1:10.
Чаще других в составе сборной Беларуси-U17 отличался Антон Чемеринский, у которого 6 точных бросков за три встречи. Матвей Шевцов и Никита Омелько оформили по 5 голов, Андрей Симонов, Федор Калмыков и Глеб Бобер — по 3, Виктор Вергейчик, Игорь Сильченко, Марк Ивуть, Майк Юкевич — по 2, Даниил Шеренков, Павел Соловей и Арсений Добранский — по одному.