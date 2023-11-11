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20:10 (мск), источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею трижды подряд разгромила сверстников из Узбекистана

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В «Раубичах» завершилась серия товарищеских матчей между юношескими (до 17 лет) сборными Беларуси и Узбекистана по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Три спарринга белорусских и узбекских хоккеистов 8, 9 и 11 ноября состоялись в рамках развития двусторонних отношений Беларуси со среднеазиатской страной. Каждый из матчей заканчивался разгромом соперника: в двух первых играх наши юниоры победили с одинаковым счетом 13:0, сегодня в третьей игре гости наконец сумели забросить шайбу, но все равно оказались разбиты — 1:10.

Чаще других в составе сборной Беларуси-U17 отличался Антон Чемеринский, у которого 6 точных бросков за три встречи. Матвей Шевцов и Никита Омелько оформили по 5 голов, Андрей Симонов, Федор Калмыков и Глеб Бобер — по 3, Виктор Вергейчик, Игорь Сильченко, Марк Ивуть, Майк Юкевич — по 2, Даниил Шеренков, Павел Соловей и Арсений Добранский — по одному.

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