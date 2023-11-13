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21:50 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» одержали победы в матчах экстралиги

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя матчами в Гомеле и Лиде в понедельник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На юге страны сошлись третья и четвертая команды текущего сезона — «Гомель» и «Неман». По ходу встречи гродненцы вели в два гола благодаря дублю Никиты Ремезова, но хозяевам льда удалось отыграться, причем вторую шайбу «рыси» забросили незадолго до конца третьего периода. Матч перешел в овертайм, где победу Гомелю со счетом 3:2 принес защитник Павел Воронов. Таким образом, южане прервали серию из трех неудач, а «Неман» упустил шанс подобраться к тройке лучших команд экстралиги.

Параллельно в Лиде местный клуб принимал «Витебск». В начале второй трети «рыцари», идущие в хвосте турнирной таблицы, даже опережали гостей (2:1), но затем пропустили от «медведей» три шайбы подряд. В заключительной 20-минутке команды обменялись точными бросками, в итоге 5:3 в пользу «Витебска», который одерживает девятую победу кряду. Благодаря этому успеху подопечные Романа Юпатова вновь сравнялись по очкам с лидирующим «Шахтером» — у обоих клубов по 44 балла, к тому же у «северян» есть игра в запасе. «Лида» с 16 очками идет десятой среди 12 коллективов.

Во вторник в хоккейной экстралиге состоятся три матча. «Брест» примет «Динамо-Молодечно», «Химик» в Новополоцке встретится с «Юностью», а жлобинский «Металлург» на своем льду сразится с оршанским «Локомотивом». Все игры стартуют в 19.00.

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