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22:50 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Лиды» прервали победную серию «Витебска» в экстралиге

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду двумя матчами в Гомеле и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» в гостях потерпели неожиданное поражение от «Лиды», которая перед матчем шла в таблице предпоследней. «Медведи» открыли счет в середине стартовой трети, но затем пропустили четыре шайбы подряд, сумев ответить лишь одним голом в концовке второго периода. В распоряжении северян были 20 минут на спасение, но поразить чужие ворота хотя бы раз не получилось. В итоге 4:2 в пользу «Лиды», дубль за «рыцарей» во втором матче подряд оформил Егор Алешин. «Витебск» же проиграл впервые с 11 октября, месячный отрезок вместил в себя девять побед подряд. У подопечных Романа Юпатова остались 44 очка и вторая позиция — столько же баллов у «Шахтера», но «горняки» лидируют по дополнительным показателям.

Параллельно в Гомеле местный клуб также довольно внезапно разгромил «Неман», хотя в таблице команды идут практически рядом: «рыси» — третьи, гродненцы — пятые. Относительно удачным для гостей оказался только первый период, который закончился с нулями на табло. Дальше в хоккей играла только одна команда: во втором периоде гомельчане огорчили «Неман» трижды, а затем добавили еще две шайбы в третьем. В результате убедительная победа коллектива под управлением Сергея Стася — 5:0.

25-й тур белорусской хоккейной экстралиги завершится в четверг тремя матчами. В 14.00 на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Юность», в семь вечера стартуют поединки «Брест» — «Динамо-Молодечно» и «Металлург» — «Локомотив».

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