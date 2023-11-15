Хоккеисты «Лиды» прервали победную серию «Витебска» в экстралиге

Хоккеисты «Витебска» в гостях потерпели неожиданное поражение от «Лиды», которая перед матчем шла в таблице предпоследней. «Медведи» открыли счет в середине стартовой трети, но затем пропустили четыре шайбы подряд, сумев ответить лишь одним голом в концовке второго периода. В распоряжении северян были 20 минут на спасение, но поразить чужие ворота хотя бы раз не получилось. В итоге 4:2 в пользу «Лиды», дубль за «рыцарей» во втором матче подряд оформил Егор Алешин. «Витебск» же проиграл впервые с 11 октября, месячный отрезок вместил в себя девять побед подряд. У подопечных Романа Юпатова остались 44 очка и вторая позиция — столько же баллов у «Шахтера», но «горняки» лидируют по дополнительным показателям.