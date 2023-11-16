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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Металлурга» и «Бреста» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг тремя матчами в Новополоцке, Бресте и Жлобине продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Пребывающий в кризисе «Металлург» на своем льду встречался с оршанским «Локомотивом». Стартовый период закончился вничью 1:1, по ходу второй трети «железнодорожники» выходили вперед дважды, но оба раза «волкам» удавалось отыгрываться. Впервые выйти в лидеры жлобинчане смогли только за четыре минуты до финальной сирены, когда отличился Захар Полищук. За оставшееся время игроки «Локомотива» ответить не смогли, в итоге 4:3 в пользу подопечных Дмитрия Кравченко. Эта победа стала для «Металлурга» только второй в последних девяти матчах, оршанцы проиграли уже десятый раз за месячный отрезок.

В Бресте хоккеистам местного клуба и «Динамо-Молодечно» основного времени не хватило — исход встречи решился в овертайме, где викторию хозяевам со счетом 2:1 принес Павел Развадовский. Южане выиграли четвертый поединок из шести, взяв у молодечненцев реванш за крупное поражение 14 ноября (1:4).

Ранее в четверг новополоцкий «Химик» в серии послематчевых бросков нанес поражение столичной «Юности» — 4:3. После 25 туров регулярного чемпионата положение в верхней половине таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

1. «Шахтер» (Солигорск) — 44 очка;

2. «Витебск» — 44;

3. «Гомель» — 36;

4. «Юность» (Минск) — 31;

5. «Неман» (Гродно) — 30;

6. «Химик» (Новополоцк) — 29.

Седьмым с 25-ю баллами идет «Брест», вслед за которым располагаются «Локомотив» (22) и «Металлург» (21). Десятую строчку делят «Динамо-Молодечно» и «Лида», у обоих клубов по 18 очков. Замыкает дюжину «Могилев», набравший всего 13 пунктов. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в воскресенье, 19 ноября.

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