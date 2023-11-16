Хоккеисты «Металлурга» и «Бреста» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

Пребывающий в кризисе «Металлург» на своем льду встречался с оршанским «Локомотивом». Стартовый период закончился вничью 1:1, по ходу второй трети «железнодорожники» выходили вперед дважды, но оба раза «волкам» удавалось отыгрываться. Впервые выйти в лидеры жлобинчане смогли только за четыре минуты до финальной сирены, когда отличился Захар Полищук. За оставшееся время игроки «Локомотива» ответить не смогли, в итоге 4:3 в пользу подопечных Дмитрия Кравченко. Эта победа стала для «Металлурга» только второй в последних девяти матчах, оршанцы проиграли уже десятый раз за месячный отрезок.