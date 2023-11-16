Хоккеисты «Металлурга» и «Бреста» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

Пребывающий в кризисе «Металлург» на своем льду встречался с оршанским «Локомотивом». Стартовый период закончился вничью 1:1, по ходу второй трети «железнодорожники» выходили вперед дважды, но оба раза «волкам» удавалось отыгрываться. Впервые выйти в лидеры жлобинчане смогли только за четыре минуты до финальной сирены, когда отличился Захар Полищук. За оставшееся время игроки «Локомотива» ответить не смогли, в итоге 4:3 в пользу подопечных Дмитрия Кравченко. Эта победа стала для «Металлурга» только второй в последних девяти матчах, оршанцы проиграли уже десятый раз за месячный отрезок.
В Бресте хоккеистам местного клуба и «Динамо-Молодечно» основного времени не хватило — исход встречи решился в овертайме, где викторию хозяевам со счетом 2:1 принес Павел Развадовский. Южане выиграли четвертый поединок из шести, взяв у молодечненцев реванш за крупное поражение 14 ноября (1:4).
Ранее в четверг новополоцкий «Химик» в серии послематчевых бросков нанес поражение столичной «Юности» — 4:3. После 25 туров регулярного чемпионата положение в верхней половине таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Шахтер» (Солигорск) — 44 очка;
4. «Юность» (Минск) — 31;
5. «Неман» (Гродно) — 30;
6. «Химик» (Новополоцк) — 29.
Седьмым с 25-ю баллами идет «Брест», вслед за которым располагаются «Локомотив» (22) и «Металлург» (21). Десятую строчку делят «Динамо-Молодечно» и «Лида», у обоих клубов по 18 очков. Замыкает дюжину «Могилев», набравший всего 13 пунктов. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в воскресенье, 19 ноября.