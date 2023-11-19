Хоккеисты «Бреста», «Могилева» и «Локомотива» одержали победы в матчах экстралиги

Открывал игровую программу дня поединок в столице между «Юностью» и «Брестом». Основное время матча завершилось со счетом 1:1 — на шайбу минчанина Арсения Ковгорени в конце третьего периода ответил игрок команды гостей Максим Мельников. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков, точнее в которой оказались южане, победный буллит исполнил бывший хоккеист «Юности» Всеволод Кашкар. Минчане проиграли восьмой поединок из последних десяти, «Брест» напротив выиграл уже в четвертый раз в этом месяце.

Самый результативный матч воскресенья состоялся в Могилеве, где местный клуб принимал «Химик». По ходу заключительной трети хозяева льда вели со счетом 3:2, но на последней минуте форвард новополочан Павел Чернов сравнял цифры на табло. Казалось, овертайма не избежать, однако за 20 секунд до сирены об окончании периода Александр Семочкин снова вывел «львов» вперед, тем самым принеся победу со счетом 4:3. Несмотря на успех, могилевчане продолжают замыкать турнирную таблицу, «Химик» же идет в топ-6.

В заключительной встрече уикенда также до буллитов доигрались хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Локомотива». По ходу матча оршанцы вели в два гола, но затем пропустили трижды подряд и были вынуждены отыгрываться сами. Спасительную шайбу в середине третьей 20-минутки провел Илья Петров. В серии послематчевых бросков «железнодорожники» реализовали две попытки, а вот молодечненцы ни одной. В итоге 4:3, «Локомотив» постепенно выходит из кризиса после недавнего отрезка из десяти поражений кряду.