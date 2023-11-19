Казахстанский клуб выиграл группу и вышел в финал Континентального Кубка

Встреча команд завершилась со счетом 4:1. В составе астанчан заброшенными шайбами отметились Николай Шульга (дважды), Диас Гусейнов и Максим Мусоров.

Таким образом, подопечные Федора Полищука стали победителями группы E и вышли в финал турнира, который пройдет с 12 по 14 января.