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21:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб выиграл группу и вышел в финал Континентального Кубка

Казахстанский «Номад» одержал победу над латвийским «Земгале» в третьем матче в рамках третьего раунда Континентального Кубка, сообщает «Шайба.kz».

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Источник: ХК "Номад"

Встреча команд завершилась со счетом 4:1. В составе астанчан заброшенными шайбами отметились Николай Шульга (дважды), Диас Гусейнов и Максим Мусоров.

Таким образом, подопечные Федора Полищука стали победителями группы E и вышли в финал турнира, который пройдет с 12 по 14 января.

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