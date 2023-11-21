«Брест», «Химик» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в матчах экстралиги

Хоккеисты «Юности» на своей площадке во второй раз за три дня проиграли «Бресту». Предыдущая встреча команд 19 ноября в Минске закончилась в серии буллитов, на этот раз хозяева льда не дотянули даже до овертайма. Игроки брестского клуба поразили чужие ворота по разу в каждом из периодов, «Юность» ответила лишь шайбой за несколько минут до сирены. В итоге 3:1, южане добывают четвертую победу в пяти матчах, минчане же продолжают испытывать проблемы — за 10 последних игр набрано всего 6 очков.

Параллельно на востоке страны с идентичным результатом — 3:1 в пользу гостей — закончился поединок «Могилева» и «Химика», гол плюс пас за северян оформил Алексей Садовик. Благодаря этому успеху «химики» подтянулись к четвертому месту «Юности» на расстояние всего одного очка. В самом позднем матче вторника сошлись «Динамо-Молодечно» и «Локомотив». Основное время завершилось вничью, но уже на 15-й секунде овертайма победу «бело-голубым» принес командированный из минского Динамо «Тимофей Ковгореня» — 3:2. Молодечненцы продлили серию с набранными очками до шести игр и догнали в таблице идущий девятым жлобинский «Металлург».