Хоккеисты «Витебска» прервали серию побед «Шахтера» в сезоне экстралиги

Во второй раз за три дня схлестнулись лучшие команды текущего сезона — «Шахтер» и «Витебск». 20 ноября сильнее в гостях оказались «горняки» (3:1), сегодня хозяева льда взяли реванш. За «медведей» забрасывали Ахмед Гимбатов и Егор Степанов, а голкипер северян Максим Малютин сохранил ворота на замке. В итоге 2:0, «Витебск» снова сравнялся с Шахтером по набранным очкам, солигорчане же потерпели первое поражение с 15 октября: за пять недель «горняки» выиграли 10 матчей подряд.

Два дня назад встреча «Гомеля» и «Металлурга» закончилась со счетом 2:1 в пользу «рысей», сегодня на табло были зафиксированы те же цифры, но победу праздновали уже «стальные волки». Победную шайбу за жлобинчан провел Айрат Вильданов. Параллельно в Гродно в «западном дерби» сошлись «Неман» и «Лида». Основное время завершилось со счетом 3:3, а в овертайме викторию хозяевам принес Герман Поддубный.

После 27 туров регулярного чемпионата положение в верхней половине турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

1−2. «Шахтер» — 46 очков;

1−2. «Витебск» — 46;

3. «Гомель» — 38;

4. «Неман» — 34;

5. «Юность» — 32;

6. «Химик» — 31.