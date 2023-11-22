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23:09 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» прервали серию побед «Шахтера» в сезоне экстралиги

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Витебске, Гомеле и Гродно в среду продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Во второй раз за три дня схлестнулись лучшие команды текущего сезона — «Шахтер» и «Витебск». 20 ноября сильнее в гостях оказались «горняки» (3:1), сегодня хозяева льда взяли реванш. За «медведей» забрасывали Ахмед Гимбатов и Егор Степанов, а голкипер северян Максим Малютин сохранил ворота на замке. В итоге 2:0, «Витебск» снова сравнялся с Шахтером по набранным очкам, солигорчане же потерпели первое поражение с 15 октября: за пять недель «горняки» выиграли 10 матчей подряд.

Два дня назад встреча «Гомеля» и «Металлурга» закончилась со счетом 2:1 в пользу «рысей», сегодня на табло были зафиксированы те же цифры, но победу праздновали уже «стальные волки». Победную шайбу за жлобинчан провел Айрат Вильданов. Параллельно в Гродно в «западном дерби» сошлись «Неман» и «Лида». Основное время завершилось со счетом 3:3, а в овертайме викторию хозяевам принес Герман Поддубный.

После 27 туров регулярного чемпионата положение в верхней половине турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

  • 1−2. «Шахтер» — 46 очков;
  • 1−2. «Витебск» — 46;
  • 3. «Гомель» — 38;
  • 4. «Неман» — 34;
  • 5. «Юность» — 32;
  • 6. «Химик» — 31.

Седьмым с 28 баллами идет «Брест», в трех баллах от южан расположился «Локомотив». На два пункта от оршанцев отстает «Металлург», десятку с 21 очком замыкает «Динамо-Молодечно». В хвосте таблицы находятся «Лида» и «Могилев». Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею будут сыграны 25 ноября.

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