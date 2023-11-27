Хоккеисты «Немана» повторно обыграли «Шахтер» в белорусской экстралиге

Центральный поединок был сыгран в Солигорске, где сошлись вторая и четвертая команды текущего сезона — «Шахтер» и «Неман». Начало встречи осталось за гродненцами, которые повели в две шайбы уже к девятой минуте, свои фамилии на табло записали Максим Цыбин и Игорь Козячий. Однако еще до перерыва «горняки» сумели отыграться усилиями Михаила Шалагина и Даниила Липского. Голевая перестрелка развития не получила: за оставшиеся сорок минут поединка солигорские зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. Ее автором стал форвард гостей Артем Кислый, который тем самым принес своей команде победу со счетом 3:2. «Неман» выиграл четвертый матч подряд, «Шахтер» же впервые в сезоне потерпел три неудачи кряду.