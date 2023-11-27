Жлобинский «Металлург» выиграл третий матч подряд в чемпионате страны по хоккею

Два дня назад команды уже встречались в Жлобине и на радость собравшимся зрителям наколотили десять шайб на двоих — «Металлург» одержал победу со счетом 6:4. Однако игра в понедельник не имела практически ничего общего с субботним градом голов, совпал разве что итоговый успех хозяев льда. «Стальным волкам» потребовалось всего три минуты после стартового вбрасывания, чтобы выйти вперед, точный бросок нанес Максим Лемешевский. Следующих разящих атак пришлось ждать до второго периода: сначала Тимофей Ковгореня сравнял счет, но довольно быстро Михаил Стефанович в большинстве вновь обеспечил «Металлургу» лидерство. До окончания встречи оставалось еще полчаса игрового времени, но цифры на табло так и не изменились — 2:1 в пользу действующих чемпионов.
Эта виктория стала для жлобинского клуба третьей подряд, настольно продолжительного успешного отрезка в этом сезоне парни Дмитрия Кравченко еще не демонстрировали. Победная серия позволила «волкам» подняться на восьмое место в экстралиге, отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка. Ранее в понедельник гродненский «Неман» в гостях нанес поражение солигорскому «Шахтеру» (3:2), а «Гомель» тоже на выезде разобрался с «Лидой» (4:2).
28 ноября в чемпионате страны по хоккею также состоятся три матча. Вернувшийся на первую позицию в таблице «Витебск» в Новополоцке встретится с «Химиком», а «Брест» примет «Могилев» — обе игры стартуют в 19.00. Часом позже на лед в Орше выйдут местный «Локомотив» и столичная «Юность».