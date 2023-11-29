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01:04 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Химика» обыграли лидирующий в экстралиге «Витебск»

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Бресте и Новополоцке во вторник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В «северном дерби» сошлись «Химик» и «Витебск». В воскресенье команды уже встречались в Новополоцке, и тогда «медведи» разгромили хозяев со счетом 6:1. Повторный поединок однако пошел совсем по другому сценарию. Если первый период закончился вничью 0:0, то в следующей трети хоккеисты «Химика» отправили в чужие ворота сразу четыре шайбы, в трех голах своей команды поучаствовал 18-летний форвард Николай Литвин. Гости ответили только раз за десять минут до финальной трети, в итоге 1:4 для «Витебска» — так крупно подопечные Романа Юпатова в этом сезоне еще не проигрывали. Тем не менее «медведи» остались в лидерах экстралиги после 29 туров, поскольку главный преследователь «Шахтер» накануне также потерял очки. «Химик» же укрепился на 6-й позиции в таблице.

Параллельно в Бресте местный клуб принимал худшую команду текущего чемпионата — «Могилев». По ходу встречи южане дважды выходили вперед, но оба раза «львы» сравнивали цифры. В итоге соперники доигрались сначала до овертайма, а затем и до серии послематчевых бросков, точнее в которой оказались могилевчане. Таким образом, «Могилев» впервые в сезоне выиграл два матча подряд и приблизился к зоне плей-ин на расстояние трех баллов. «Брест» же еще больше отстал от шестерки сильнейших команд: «Химик» опережает южан уже на пять баллов.

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