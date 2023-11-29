Хоккеисты «Химика» обыграли лидирующий в экстралиге «Витебск»

В «северном дерби» сошлись «Химик» и «Витебск». В воскресенье команды уже встречались в Новополоцке, и тогда «медведи» разгромили хозяев со счетом 6:1. Повторный поединок однако пошел совсем по другому сценарию. Если первый период закончился вничью 0:0, то в следующей трети хоккеисты «Химика» отправили в чужие ворота сразу четыре шайбы, в трех голах своей команды поучаствовал 18-летний форвард Николай Литвин. Гости ответили только раз за десять минут до финальной трети, в итоге 1:4 для «Витебска» — так крупно подопечные Романа Юпатова в этом сезоне еще не проигрывали. Тем не менее «медведи» остались в лидерах экстралиги после 29 туров, поскольку главный преследователь «Шахтер» накануне также потерял очки. «Химик» же укрепился на 6-й позиции в таблице.