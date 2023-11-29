«Юность» обыграла «Локомотив» в матче чемпионата страны по хоккею
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок «Локомотива» и «Юности» в Орше закрыл игровую программу вторника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок «Локомотива» и «Юности» в Орше закрыл игровую программу вторника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Эта очная встреча стала для команд второй за три дня: игра 26 ноября закончилась в пользу «Юности» (2:1) в серии послематчевых бросков. Доводить дело до буллитов в повторном поединке минчане не стали. Счет в матче был открыт только на 37-й минуте, когда большинство реализовал форвард гостей Владислав Демидович. Оршанцы сравняли цифры в середине третьего периода усилиями Даниила Пятина, но уже через минуту Дмитрий Знахаренко вернул «Юности» лидерство. Попытки «Локомотива» отыграться в концовке ни к чему не привели, а за 25 секунд до сирены Илья Сидорук броском в пустые ворота установил окончательный счет — 3:1 в пользу минчан.
Ранее 28 ноября «Химик» нанес поражение лидеру экстралиги «Витебску» (4:1), а «Могилев» по буллитам обыграл «Брест» (3:2). После 29 туров регулярного чемпионата положение в верхней половине таблицы выглядит следующим образом:
1. «Витебск» — 48 очков;
2. «Шахтер» — 46;
3. «Гомель» — 41;
4. «Неман» — 38;
5. «Юность» — 36;
6. «Химик» — 33.
Седьмым с 29 баллами идет «Брест», в двух очках за ним располагается «Металлург». Девятое место с 22 очками занимает «Локомотив», один пункт которому проигрывает «Динамо-Молодечно». Столько же баллов (21) у «Лиды», замыкает таблицу «Могилев», набравший 19 очков. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в пятницу 1 декабря.