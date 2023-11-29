«Юность» обыграла «Локомотив» в матче чемпионата страны по хоккею

Эта очная встреча стала для команд второй за три дня: игра 26 ноября закончилась в пользу «Юности» (2:1) в серии послематчевых бросков. Доводить дело до буллитов в повторном поединке минчане не стали. Счет в матче был открыт только на 37-й минуте, когда большинство реализовал форвард гостей Владислав Демидович. Оршанцы сравняли цифры в середине третьего периода усилиями Даниила Пятина, но уже через минуту Дмитрий Знахаренко вернул «Юности» лидерство. Попытки «Локомотива» отыграться в концовке ни к чему не привели, а за 25 секунд до сирены Илья Сидорук броском в пустые ворота установил окончательный счет — 3:1 в пользу минчан.