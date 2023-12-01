Хоккеисты «Витебска», «Металлурга» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в матчах экстралиги

Лидер сезона «Витебск» дома долгое время испытывал проблемы в матче против «Бреста». После сорока минут игры «медведи» уступали со счетом 1:3, однако в третьем игровом отрезке сумели в корне изменить ситуацию. Дубль Алексея Геращенко позволил хозяевам льда сравнять цифры, а шайбы Игоря Карабанова и Евгения Соломонова принесли волевую победу — 5:3. Таким образом, «Витебск» первым в сезоне добрался до отметки в 50 очков, «Брест» проиграл третий матч кряду.

Параллельно на «Чижовка-Арене» хоккеисты «Юности» потерпели поражение от «Динамо-Молодечно». После двух периодов положение минчан было еще более печальным, чем у «Витебска»: красно-синие «горели» 1:4. В заключительной 20-минутке хозяева сумели сократить отставание до минимума, но на большее не сподобились, а молодечненцы за две минуты до сирены провели еще одну шайбу для подстраховки — дубль оформил Игорь Ревенко. Итог встречи повторил результат матча на севере страны — 5:3.