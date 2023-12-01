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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска», «Металлурга» и «Динамо-Молодечно» одержали победы в матчах экстралиги

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу тремя матчами в Минске, Витебске и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Лидер сезона «Витебск» дома долгое время испытывал проблемы в матче против «Бреста». После сорока минут игры «медведи» уступали со счетом 1:3, однако в третьем игровом отрезке сумели в корне изменить ситуацию. Дубль Алексея Геращенко позволил хозяевам льда сравнять цифры, а шайбы Игоря Карабанова и Евгения Соломонова принесли волевую победу — 5:3. Таким образом, «Витебск» первым в сезоне добрался до отметки в 50 очков, «Брест» проиграл третий матч кряду.

Параллельно на «Чижовка-Арене» хоккеисты «Юности» потерпели поражение от «Динамо-Молодечно». После двух периодов положение минчан было еще более печальным, чем у «Витебска»: красно-синие «горели» 1:4. В заключительной 20-минутке хозяева сумели сократить отставание до минимума, но на большее не сподобились, а молодечненцы за две минуты до сирены провели еще одну шайбу для подстраховки — дубль оформил Игорь Ревенко. Итог встречи повторил результат матча на севере страны — 5:3.

Единственным клубом, одержавшим довольно будничную викторию в пятницу, стал жлобинский «Металлург». Действующие чемпионы Беларуси в гостях разобрались с «Лидой» — 6:2, по два гола за «стальных волков» провели Константин Лукин и Михаил Стефанович. Благодаря этому успеху жлобинчане поднялись на седьмое место в экстралиге, обойдя «Брест». Теперь отставание «Металлурга» от зоны плей-офф, которую замыкает «Химик», составляет всего четыре балла (29 против 33).

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