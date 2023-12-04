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22:52 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» повторно обыграли «Гомель» в белорусской экстралиге

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Гродно, Гомеле и Могилеве в понедельник продолжился регулярный чемпионате белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Центральный поединок вечера состоялся в Гомеле, где местный клуб во второй раз за три дня принимал солигорский «Шахтер». В субботу команды устроили перестрелку с девятью голами («горняки» победили 5:4), очередная игра выдалась менее событийной. Гомельчане так и не сумели поразить ворота голкипера «Шахтера» Георгия Анаркулова, а вот солигорчане провели несколько успешных атак. Голами за победителей отметились Егор Иванов, Марк Ярута и лучший бомбардир сезона Михаил Шалагин. Итог игры — 3:0, «Шахтер» продолжает погоню за лидирующим «Витебском», а «Гомель», проиграв четвертый матч из последних пяти, лишился третьей позиции в таблице.

Самый результативный поединок вечера выдали «Могилев» и «Локомотив». По ходу встречи оршанцы четыре раза выходили вперед — хозяевам удавалось отыгрываться трижды, но в концовке матча ответить не получилось. «Железнодорожники» в итоге победили со счетом 6:5 и прервали серию из четырех неудач. Дублем за «Локомотив» отметился Владислав Ковалевич. Параллельно в Гродно «Неман» одержал шестую победу подряд — от рук подопечных Евгения Летова пострадал новополоцкий «Химик» (4:2). По три результативных балла за гродненцев набрали Герман Поддубный (2+1) и Максим Цыбин (1+2).

После 31 тура положение в верхней половине турнирной таблицы белорусской экстралиги выглядит следующим образом:

  • 1. «Витебск» — 52 очка;
  • 2. «Шахтер» — 50;
  • 3. «Неман» — 42;
  • 4. «Гомель» — 41;
  • 5. «Юность» — 38;
  • 6. «Химик» — 33.

Седьмое место с 31 баллом занимает «Металлург», на пункт от жлобинчан отстает «Брест». Девятым с 28 очками идет «Локомотив», десятку замыкает «Динамо-Молодечно», в активе которого 23 балла. Вне зоны плей-ин пока находятся «Лида» и «Могилев» — у обоих клубов по 21 очку. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в четверг 7 декабря.

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