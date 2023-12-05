В Норвегии 19-летнему хоккеисту коньком разрезало мышцу во время матча

Инцидент произошел 30 ноября. Во время игры 19-летний Мюре получил удар коньком соперника в свою грудь. Сначала защитник не заметил рассечения, но уже в раздевалке задрал форму и спросил партнеров по команде, идет ли у него кровь.
«У них была шоковая реакция, они сразу же вызвали врача. У меня было столько адреналина, что первые несколько минут я не ощущал боли. Примерно через пять минут стало очень больно, я не мог двигать грудной мышцей. Она была разделена посередине, поэтому мне пришлось сшить и мышцу, и кожу. Все могло закончиться гораздо хуже, например, конек соперника мог попасть ближе к сердцу. Мне очень повезло», — сказал Мюре.
Отмечается, что норвежский хоккеист снова сможет вернуться на лед только в середине февраля.
В конце октября 29-летний Адам Джонсон коньком получил порез шеи во время игры Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз» и скончался в больнице. После его смерти несколько хоккейных лиг Канады сделали шейные щитки обязательными для игроков, а совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение обязать использовать защиту шеи на всех уровнях турниров под эгидой организации.