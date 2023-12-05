В Норвегии 19-летнему хоккеисту коньком разрезало мышцу во время матча

Источник: Пресс-служба ХК "Лёренскуг"

Инцидент произошел 30 ноября. Во время игры 19-летний Мюре получил удар коньком соперника в свою грудь. Сначала защитник не заметил рассечения, но уже в раздевалке задрал форму и спросил партнеров по команде, идет ли у него кровь.

«У них была шоковая реакция, они сразу же вызвали врача. У меня было столько адреналина, что первые несколько минут я не ощущал боли. Примерно через пять минут стало очень больно, я не мог двигать грудной мышцей. Она была разделена посередине, поэтому мне пришлось сшить и мышцу, и кожу. Все могло закончиться гораздо хуже, например, конек соперника мог попасть ближе к сердцу. Мне очень повезло», — сказал Мюре.

Отмечается, что норвежский хоккеист снова сможет вернуться на лед только в середине февраля.