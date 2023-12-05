Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Сочи
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
Торпедо
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
СКА
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
51
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
23
Хоккей. НХЛ
6.12
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
6.12
Оттава
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Айлендерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
6.12
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
6.12
Калгари
Миннесота
Хоккей. НХЛ
6.12
Колорадо
Анахайм
Хоккей. НХЛ
6.12
Ванкувер
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сент-Луис
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
20«Локомотив» и ЦСКА вернули нам 2002-й
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Норвегии 19-летнему хоккеисту коньком разрезало мышцу во время матча

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Защитник «Лёренскуг» Йонас Мюре был госпитализирован с глубоким порезом грудной мышцы, полученным во время матча Норвежской хоккейной лиги со «Сторхамаром», сообщает Aftonbladet.

Наверх
Источник: Пресс-служба ХК "Лёренскуг"

Инцидент произошел 30 ноября. Во время игры 19-летний Мюре получил удар коньком соперника в свою грудь. Сначала защитник не заметил рассечения, но уже в раздевалке задрал форму и спросил партнеров по команде, идет ли у него кровь.

«У них была шоковая реакция, они сразу же вызвали врача. У меня было столько адреналина, что первые несколько минут я не ощущал боли. Примерно через пять минут стало очень больно, я не мог двигать грудной мышцей. Она была разделена посередине, поэтому мне пришлось сшить и мышцу, и кожу. Все могло закончиться гораздо хуже, например, конек соперника мог попасть ближе к сердцу. Мне очень повезло», — сказал Мюре.

Отмечается, что норвежский хоккеист снова сможет вернуться на лед только в середине февраля.

В конце октября 29-летний Адам Джонсон коньком получил порез шеи во время игры Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз» и скончался в больнице. После его смерти несколько хоккейных лиг Канады сделали шейные щитки обязательными для игроков, а совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение обязать использовать защиту шеи на всех уровнях турниров под эгидой организации.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Загитова назвала главную мечту всей карьеры
Блатные идут по головам: почему Морозова и Еременко бегут из России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь