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8 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» и «Шахтера» одержали очередные победы в матчах экстралиги

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Солигорске, Орше и Молодечно в пятницу продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Лидер сезона «Витебск» гостил у соседей из «Локомотива». Первый реальный шанс отличиться «медведи» получили в середине стартовой трети, но Евгений Соломонов не реализовал буллит. Досадная осечка на гостей не повлияла: еще до перерыва Егор Степанов вывел «Витебск» вперед, в начале следующего периода Александр Левко удвоил перевес, а в заключительном отрезке Артур Гильманов и Андрей Геращенко довели счет до крупного — 4:0. Эта победа стала для «медведей» пятой в шести последних матчах, северная команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 54 балла за 32 матча.

Всего на два очка от подопечных Романа Юпатова отстает главный преследователь — «Шахтер», который на своем льду нанес поражение «Лиде». Поединок второй и одиннадцатой команд чемпионата держал в напряжении до самой концовки. «Горняки» впервые сумели поразить цель только в середине второго периода, а снять вопросы удалось лишь за 40 секунд до финальной сирены броском в пустые ворота. Итог игры — 2:0. Параллельно «Динамо-Молодечно» дома разобрался с аутсайдером сезона «Могилевом» (3:1) и закрепился в зоне плей-ин экстралиги.

Повторные встречи между игравшими сегодня командами состоятся 10 декабря. В субботу регулярный чемпионат продолжится матчами «Химик» — «Гомель» (начало в 14.00), «Металлург» — «Юность» (16.00) и «Брест» — «Неман» (17.00).

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