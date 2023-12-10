Хоккеисты «Шахтера» одержали третью подряд «сухую» победу в экстралиге

Сегодня параллельные матчи проводили лучшие команды сезона: «Витебск» гостил в Орше у «Локомотива», а «Шахтер» дома встречался с «Лидой». Дневные игры сложились для лидеров по-разному: солигорчане проблем не испытали и разгромили соперника со счетом 5:0. Голевой и ассистентский дубли за победителей оформил лучший бомбардир экстралиги Михаил Шалагин, три передачи в свой актив записал Вячеслав Андрющенко. В декабре «Шахтер» еще не проигрывал, не пропуская ни единой шайбы в трех встречах кряду. Во всех этих матчах ворота «горняков» защищал Георгий Анаркулов.

«Витебску» в свою очередь разжиться двумя очками в этот день не удалось. По ходу игры «медведи» уступали 0:2, но в середине второго периода выровняли ситуацию. Вскоре оршанцы снова вышли вперед, но и на этот раз у гостей нашелся ответ — за четыре минуты до финальной сирены Артур Гильманов забросил вторую для себя шайбу и перевел встречу в овертайм. Там «Витебску» уже не повезло: победу «Локомотиву» со счетом 4:3 принес Владислав Буйко. Для «железнодорожников» эта виктория стала лишь второй в последних семи матчах.