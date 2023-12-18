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22:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» и «Неман» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник матчами в Гродно и Витебске после международной паузы возобновился сезон чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Лидер экстралиги «Витебск» на своем льду встречался с «Динамо-Молодечно». В турнирной таблице команды разделяет целых девять мест и более двадцати очков, но в очном поединке разница была практически незаметна. По ходу матча «медведи» трижды отрывались на две шайбы, однако гости всякий раз сокращали отставание до минимума. За 8 минут до финальной сирены на табло воцарился счет 4:3, и оставшегося времени молодечненцам для спасения не хватило. «Витебск» таким образом набрал очки в пятой игре кряду, дублем и голевой передачей за северян отметился Никита Ядроец.

Параллельно в Гродно местный «Неман» разбирался с оршанским «Локомотивом». Уже на второй минуте матча хозяева оказались в положении отстающих, но к середине периода успели и отыграться, и выйти вперед. Незадолго до ухода на первый перерыв «железнодорожники» сравняли цифры, но эта шайба оказалась для гостей последней в этот вечер.

Гродненцы же забросили еще по разу во втором и третьем периодах, одержав тем самым победу со счетом 4:2. «Неман» вышел на единоличное третье место в экстралиге, отстающий на два очка «Гомель» попробует догнать конкурентов завтра.

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