Хоккеисты «Шахтера» обыграли «Металлург» в матче чемпионата страны
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч «Шахтера» и «Металлурга» в Солигорске завершил игровую программу понедельника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч «Шахтера» и «Металлурга» в Солигорске завершил игровую программу понедельника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для обеих команд эта игра стала первой после международной паузы. На недельный перерыв и солигорские, и жлобинские хоккеисты уходили в хорошем настроении: «горняки» имели серию из четырех побед кряду, а «стальные волки» выиграли шесть из семи последних матчей. На «Шахтере» долгий простой не сказался, «Металлург» же испытал серьезные проблемы в атаке. За 60 минут встречи гости так и не сумели разжиться хотя бы одним голом, солигорчане поразили чужие ворота однажды в первом периоде и еще дважды в третьем — в итоге 3:0. Голкипер хозяев Георгий Анаркулов провел уже четвертый подряд матч «на ноль» и повторил свое же достижение месячной давности: за 4 игры со 2 по 10 ноября российский вратарь также не пропустил ни шайбы.
В турнирной таблице «Шахтер» всего на балл отстает от «Витебска», который ранее дома обыграл «Динамо-Молодечно» со счетом 4:3. Также в понедельник «Неман» на своем льду победил «Локомотив» (4:2). 19 декабря в чемпионате Беларуси по хоккею тоже состоятся три поединка. «Гомель» примет «Брест», «Лида» на родной площадке встретится с «Химиком», а «Могилев» дома сыграет с «Юностью». Стартовые вбрасывания во всех матчах запланированы на 19.00.