Хоккеисты «Шахтера» обыграли «Металлург» в матче чемпионата страны

Для обеих команд эта игра стала первой после международной паузы. На недельный перерыв и солигорские, и жлобинские хоккеисты уходили в хорошем настроении: «горняки» имели серию из четырех побед кряду, а «стальные волки» выиграли шесть из семи последних матчей. На «Шахтере» долгий простой не сказался, «Металлург» же испытал серьезные проблемы в атаке. За 60 минут встречи гости так и не сумели разжиться хотя бы одним голом, солигорчане поразили чужие ворота однажды в первом периоде и еще дважды в третьем — в итоге 3:0. Голкипер хозяев Георгий Анаркулов провел уже четвертый подряд матч «на ноль» и повторил свое же достижение месячной давности: за 4 игры со 2 по 10 ноября российский вратарь также не пропустил ни шайбы.